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"Диверсия" на АЭС: бойцы СБУ провели учения возле границы с Беларусью

Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью. По легенде учений бойцы предотвратили диверсию на Ровенской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления СБУ в Волынской области.

Сообщается, что по легенде тренировок, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции. Они пытались добраться до территории Волынской области и незаконно пересечь границу, разделившись на две группы.

"Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенной в лесу оборонительном сооружении", - говорится в сообщении.

По оценкам координационной группы Антитеррористического центра, на учениях отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз.

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