RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Диверсія" на АЕС: бійці СБУ провели навчання біля кордону з Білоруссю

Автор: Артем Горовенко

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу кордону з Білоруссю. За легендою навчань бійці попередили диверсію на Рівненській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління СБУ у Волинській області.

Повідомляється, що за легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції. Вони намагалися дістатися до території Волинської області та незаконно перетнути кордон, розділившись на дві групи.

"Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу "диверсантів" поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди", - йдеться в повідомленні.

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру, на навчаннях відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійних і терористичних загроз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ривненская АЭССлужба безпеки УкраїниБілорусь