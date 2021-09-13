"Диверсія" на АЕС: бійці СБУ провели навчання біля кордону з Білоруссю

Повідомляється, що за легендою тренувань, група умовних диверсантів планувала здійснити "підриви" на Рівненській атомній електростанції. Вони намагалися дістатися до території Волинської області та незаконно перетнути кордон, розділившись на дві групи.

"Спецпризначенці СБУ викрили та затримали першу групу "диверсантів" поблизу пункту пропуску "Прикладники". Другу знешкодили біля покинутої в лісі оборонної споруди", - йдеться в повідомленні.

За оцінками координаційної групи Антитерористичного центру, на навчаннях відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо запобігання диверсійних і терористичних загроз.