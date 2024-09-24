Диверсанти чи людський фактор? Чому Україну охопили лісові пожежі

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Скільки масштабних пожеж гасять зараз в Україні

Згідно з інформацією речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого, станом на понеділок, 24 вересня, в Україні тривало гасіння 18 масштабних пожеж на загальній площі понад 1300 га.

"Зокрема це пожежі в екосистемах. Це і відкриті території, суха трава, чагарники, сухостій. Це торф'яні пожежі, які дуже важко ліквідовуються. І це лісові пожежі, здебільшого це - лісова підстилка. Все це горить на площі понад 1300 гектарів", - розповів він.

Експерт додав, що такі масштабні пожежі зафіксовані в сімох областях України:

Донецькій

Київській

Полтавській

Рівненській

Сумській

Харківській

Чернігівській

"З боку ДСНС до ліквідації пожеж залучено понад 1300 вогнеборців та понад 300 одиниць техніки ДСНС", - уточнив речник держслужби.

Причини виникнення масштабних лісових пожеж

Речниця державного підприємства "Ліси України" - однієї з найбільших державних лісових компаній Європи - Ксенія Григор'єва повідомила, що лісові пожежі в Україні під час війни виникають не лише через "людський фактор".

Серед інших причин вона назвала, зокрема:

умисні підпали з боку диверсантів

скидання росіянами на ліси (зокрема у прикордонних областях) запалюючих сумішей

"Буквально цими вихідними лісова охорона затримала декількох диверсантів. Особливо це стосується Сумської прикордонної області. У них знайдені сірники, запалюючі суміші. В них знайдені гроші", - розповіла фахівець.

Григор'єва уточнила, що таких людей передають поліції й далі "ведеться робота з ними".

"Ще країна-агресор також, особливо на прикордонних територіях, скидає запалюючи суміші, які підпалюють ліс. І зараз відбувається дуже активна робота стосовно гасіння", - підсумувала речниця ДП "Ліси України".

Які покарання загрожують паліям

Деякі з пожеж в Україні можуть виникати внаслідок людської недбалості. Так, в Україні забороняється спалювати відходи рослинного, а також побутового та промислового походження.

За такі дії, що не лише загрожують природі пожежами, але й негативно впливають на якість повітря, громадянам можуть виписати штраф.

У разі виявлення такого правопорушення, інспектори складають протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і за порушення вимог Правил благоустрою. Сума штрафів при цьому може становити від 340 грн до 1360 грн.

За словами начальника "Муніципальної варти" міста Вінниця Віталія Чигура, в їхній громаді мобільні групи щоденно патрулюють територію - на предмет спалювання сухої рослинності.

"Звісно, особлива увага сконцентрована на приватному секторі, де мешканці прибирають городину та спалюють рештки рослинного походження... Навіть якщо інспектори зафіксують залишки згарища - це вже буде підставою для того, щоб притягнути до відповідальності власника домоволодіння", - наголосив він.

За випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю, або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах - без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади - громадянам загрожує штраф від 3 060 грн до 6 120 грн.

Для посадових осіб штраф буде більшим - від 15 300 до 21 420 грн.

Адміністративна відповідальність для порушників (інфографіка: minjust.gov.ua)

Крім того, за пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом громадянам загрожує кримінальна відповідальність.

Вона передбачає штраф від 91 800 до 153 000 гривень, обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Якщо ж під час такої пожежі загинули люди, тварини (масово), або пожежа спричинила інші тяжкі наслідки, тоді винуватцям загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Насамкінець варто зазначити, що під час воєнного стану спалювання сухостою може бути прирівняне до диверсій.