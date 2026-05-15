Дітям полонених і зниклих військових тепер простіше змінити місце проживання
В Україні спростили процедуру реєстрації та зняття з місця проживання дітей, чиї батьки перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Відтепер послугу можна оформити за заявою одного з батьків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
Читайте також: Один з найбільших НПЗ Росії палає після атаки Сил оборони
Як працюватимуть нові правила
Раніше для реєстрації або зняття дитини з місця проживання була обов’язковою згода обох батьків. Тепер ця вимога не застосовується, якщо один із них має статус зниклого безвісти або перебуває у полоні. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.
У такому випадку дитину можуть зареєструвати за адресою того з батьків, який подає заяву.
Оформити послугу можна офлайн через ЦНАП або орган місцевого самоврядування.
Нові умови стосуються випадків, коли один із батьків:
- має статус зниклого безвісти;
- перебуває у полоні.
У Міноборони зазначили, що зміни мають зменшити бюрократичне навантаження для родин військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах.
Підтримка родин військових
Раніше ми також повідомляли, що за ініціативи Міністерства оборони України також спростили оформлення посвідчень на пільги для родин зниклих безвісти захисників.
Зокрема, сім’ям більше не потрібно подавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про оголошення людини померлою або встановлення юридичного факту загибелі.
Також раніше РБК-Україна розповідали як діяти, якщо військовий не виходить на зв'язок: як діяти родичам і куди звертатися