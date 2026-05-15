ua en ru
Пт, 15 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Дітям полонених і зниклих військових тепер простіше змінити місце проживання

16:20 15.05.2026 Пт
2 хв
Для зміни місця проживання більше не доведеться чекати згоди другого з батьків
aimg Валерія Абабіна
Дітям полонених і зниклих військових тепер простіше змінити місце проживання Фото: Дітям полонених і зниклих військових спростили зміну місця проживання (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

В Україні спростили процедуру реєстрації та зняття з місця проживання дітей, чиї батьки перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Відтепер послугу можна оформити за заявою одного з батьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.

Читайте також: Один з найбільших НПЗ Росії палає після атаки Сил оборони

Як працюватимуть нові правила

Раніше для реєстрації або зняття дитини з місця проживання була обов’язковою згода обох батьків. Тепер ця вимога не застосовується, якщо один із них має статус зниклого безвісти або перебуває у полоні. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

У такому випадку дитину можуть зареєструвати за адресою того з батьків, який подає заяву.

Оформити послугу можна офлайн через ЦНАП або орган місцевого самоврядування.

Нові умови стосуються випадків, коли один із батьків:

  • має статус зниклого безвісти;
  • перебуває у полоні.

У Міноборони зазначили, що зміни мають зменшити бюрократичне навантаження для родин військовослужбовців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Підтримка родин військових

Раніше ми також повідомляли, що за ініціативи Міністерства оборони України також спростили оформлення посвідчень на пільги для родин зниклих безвісти захисників.

Зокрема, сім’ям більше не потрібно подавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про оголошення людини померлою або встановлення юридичного факту загибелі.

Також раніше РБК-Україна розповідали як діяти, якщо військовий не виходить на зв'язок: як діяти родичам і куди звертатися

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Діти Документи
Новини
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Почався обмін "1000 на 1000": скільки військових повернули з полону першим етапом
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату