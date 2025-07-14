Дітям героїв Майдану та зниклих безвісти дозволили безоплатне навчання - нові правила

Кабінет Міністрів України розширив перелік дітей, які можуть отримати державну компенсацію за навчання у вишах і коледжах. Тепер до цієї програми увійшли діти учасників Революції Гідності, ветеранів війни, зниклих безвісти або полонених.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Урядовий портал.
Згідно з постановою уряду №318 від 14 березня 2025 року, допомогу на оплату навчання за контрактом можуть отримати:
Ця програма поширюється на студентів фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за контрактом.
Переважне право на допомогу мають здобувачі освіти, які завершують навчання у 2024/2025 навчальному році. Також впроваджується верифікація заявників - для перевірки прав на виплати. Заклади освіти зобов’язані вносити дані про студентів відповідних категорій до ЄДЕБО (єдиної освітньої бази).
Проєкт реалізується Мінветеранів у співпраці з МОН та Мінцифри в рамках експериментальної ініціативи.
Нагадаємо, у "Дії" запустили програму компенсації за навчання для дітей військових. Держава відшкодовує вартість контрактного навчання дітям загиблих, зниклих безвісти, полонених, ветеранів та учасників бойових дій. Програма діє для студентів професійної, передвищої та вищої освіти. Підтвердити участь потрібно через "Дію" протягом 20 днів після отримання сповіщення.
РБК-Україна детально розповідало, як отримати компенсацію за навчання.
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