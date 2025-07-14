Детям героев Майдана и пропавших без вести разрешили бесплатное обучение - новые правила

Кабинет Министров Украины расширил перечень детей, которые могут получить государственную компенсацию за обучение в вузах и колледжах. Теперь в эту программу вошли дети участников Революции Достоинства, ветеранов войны, пропавших без вести или пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Согласно постановлению правительства №318 от 14 марта 2025 года, помощь на оплату обучения по контракту могут получить:
Эта программа распространяется на студентов профессионального предвысшего или высшего образования, обучающихся по контракту.
Преимущественное право на помощь имеют соискатели образования, которые завершают обучение в 2024/2025 учебном году. Также внедряется верификация заявителей - для проверки прав на выплаты. Учебные заведения обязаны вносить данные о студентах соответствующих категорий в ЕГЭБО (единую образовательную базу).
Проект реализуется Минветеранов в сотрудничестве с МОН и Минцифры в рамках экспериментальной инициативы.
Напомним, в "Дії" запустили программу компенсации за обучение для детей военных. Государство возмещает стоимость контрактного обучения детям погибших, пропавших без вести, пленных, ветеранов и участников боевых действий. Программа действует для студентов профессионального, предвысшего и высшего образования. Подтвердить участие нужно через "Дію" в течение 20 дней после получения уведомления.
РБК-Украина подробно рассказывало, как получить компенсацию за обучение.
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