Дітям з бідних сімей та сімей переселенців виплатять по 6,5 тисяч гривень

"Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі", - сказав він.

За його словами, дитячий компонент "Зимової підтримки" включає низку позицій. Перше - це програма "Тепла зима": одноразова грошова допомога на дітей для проходження зимового періоду.

"Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 гривень. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку", - сказав прем’єр.

Хто отримає допомогу

Як повідомили в Мінсоцполітики, протягом грудня 2024 року родини, які є малозабезпеченими сім'ями з дітьми, або сім'ями-ВПО з дітьми, які отримують виплати на проживання, отримають на кожну дитину до 18 років по 6 500 грн одноразової грошової допомоги.

Батьки понад півмільйона дітей зможуть отримати кошти.

Також таку допомогу буде нарахована особам з інвалідністю І групи з числа внутрішньо переміщених осіб.

Додатково звертатися за призначенням виплати не потрібно. Завдяки цифровим обмінам та інформації, наявній в державних реєстрах, виплату буде призначено автоматично, а кошти надійдуть на картковий рахунок отримувача допомоги.

Тисяча Зеленського

Нагадаємо, Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова підтримка" в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні".

Українці зможуть отримати тисячу гривень з державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року - січня 2025 року. Кошти надійдуть на картку "Національного кешбеку".

Гроші можуть бути використані отримувачем допомоги до 31 грудня 2025 року. тисячу гривень можна витратити на ті ж цілі, що і кошти кешбеку. Уряд визначив перелік товарів та послуг, на які можна витратити ці кошти.