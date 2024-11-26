Детям из бедных семей и семей переселенцев выплатят по 6,5 тысяч гривен

"Сегодня принимаем соответствующее постановление, дающее старт этой программе", - сказал он.

По его словам, детский компонент "Зимней поддержки" включает в себя ряд позиций. Первое - это программа "Теплая зима": единовременная денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 гривен. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые нужны зимой ", – сказал премьер.

Шмігаль заявил, что одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития.

Тысяча Зеленского

Напомним, Кабмин утвердил Порядок реализации экспериментального проекта по оказанию единовременного государственного пособия "Зимняя поддержка" в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине".

Украинцы смогут получить тысячу гривен из государственного бюджета. Для этого нужно подать заявление в течение декабря 2024 – января 2025 года. Средства поступят на карточку "Национального кэшбека".

Деньги могут быть использованы получателем пособия до 31 декабря 2025 года. тысячу гривен можно потратить на те же цели, что и средства кэшбека. Правительство определило список товаров и услуг, на которые можно потратить эти средства.