Війна в Україні

У дитсадку змушували малювати триколор: Україна повернула групу дітей з окупації

Ілюстративне фото: на підконтрольну Україні територію повернули дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна повернула з тимчасово окупованих територій групу дітей віком від 3 до 17 років. Росіяни нав'язували пропаганду навіть наймолодшим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

За його словами, дітей врятували з тимчасово окупованої частини Херсонської області. Вони пройшли через погрози, примус і нав'язування пропаганди.

"Трирічна та п'ятирічна дівчатка в дитячому садочку змушені були малювати російський триколор і дарувати на свята солдатам власноруч зроблені подарунки. Росіяни залучають наших дітей до пропаганди з наймолодшого віку і продовжують це робити в старших класах", - зазначив Прокудін.

Він додав, що 17-річного юнака в російській школі навчали стройових елементів і поводження зі зброєю. Також його разом з однокласниками поставили на військовий облік, це крок до служби в окупаційній армії одразу після повноліття.

Наразі діти перебувають у центрах "Надії та відновлення", де вони отримують психологічну підтримку, допомогу з документами, житло та турботу.

Депортація дітей

Нагадаємо, росіяни з початку повномасштабної війни проти України депортували сотні тисяч українських дітей.

Згідно з офіційною інформацією, є 20 тисяч тих викрадених Росією дітей, чиї дані вже відомі.

З цієї причини в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Більш детально про те, як Росія викрадає українських дітей, - у матеріалі РБК-Україна.

Херсонська областьВійна в УкраїніДіти