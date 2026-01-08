RU

Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В детсаде заставляли рисовать триколор: Украина вернула группу детей из оккупации

Иллюстративное фото: на подконтрольную Украине территорию вернули детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина вернула из временно оккупированных территорий группу детей в возрасте от 3 до 17 лет. Россияне навязывали пропаганду даже самым младшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

По его словам, детей спасли из временно оккупированной части Херсонской области. Они прошли через угрозы, принуждение и навязывание пропаганды. 

"Трехлетняя и пятилетняя девочки в детском саду вынуждены были рисовать российский триколор и дарить на праздники солдатам собственноручно сделанные подарки. Россияне привлекают наших детей к пропаганде с самого юного возраста и продолжают это делать в старших классах", - отметил Прокудин. 

Он добавил, что 17-летнего юношу в российской школе обучали строевым элементам и обращению с оружием. Также его вместе с одноклассниками поставили на воинский учет, это шаг к службе в оккупационной армии сразу после совершеннолетия. 

Сейчас дети находятся в центрах "Надежды и восстановления", где они получают психологическую поддержку, помощь с документами, жилье и заботу. 

Депортация детей

Напомним, россияне с начала полномасштабной войны против Украины депортировали сотни тысяч украинских детей.

Согласно официальной информации, есть 20 тысяч тех похищенных Россией детей, чьи данные уже известны.

По этом причине в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.

Более детально о том, как Россия похищает украинских детей, - в материале РБК-Украина.

Херсонская областьВойна в УкраинеДети