Дитина на передньому кріслі авто: коли можна і чому

Як не дивно, прямої відповіді на це запитання в українських ПДР немає – при тому що від неї залежить безпека дитини. Автожурналісти rbc.ua розбирались з кількома пунктами Правил і викладають їх доступною мовою.

Про вік та зріст дитини, якій можна їздити на передньому сидінні авто, читайте в матеріалі РБК-Україна .

По-перше, в параграфі 21 "Перевезення пасажирів" українських Правил дорожнього руху (редакція станом на 14.02.2025) йде мова про те, що не можна перевозити "дітей, зріст яких менше 150 см, у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем". Тобто дитину меншу за півтора метри зростом можна возити тільки в дитячому кріслі чи на підставці-бустері.

А кількома абзацами нижче (п. 21.13) бачимо пояснення, що "дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду". Значить, на передньому сидіння дітям можна їхати тільки без автокрісла (бустера) – а без нього у нас в авто їздять тільки діти зростом вище 150 см.

Відтак, на передньому сидінні авто в Україні можна їздити дітям вищим за 1,5 м. Але це не все.

Той самий трохи суперечливий п. 21.13 ПДР говорить, що на сидінні першого ряду таки можна возити дітей у "дитячих утримуючих системах". За умови що ця система встановлюються проти напрямку руху і розміщується у ній дитина віком до трьох років. І якщо буде відключена фронтальна подушка безпеки на торпедо проти цього сидіння.

Тобто маємо другу категорію дітей, яким можна сидіти в авто на передньому сидінні – малюків віком до 3-х років. При тому надійно зафіксованих в кріслі-колисці у положенні обличчям назад.

Правильно пристібайте дитину

Тут доречно буде нагадати, що найдосконаліше і найдорожче дитяче автокрісло (люлька) не матиме сенсу, якщо пасажир у ньому не пристебнутий як слід. Гірше того, неправильно прокладений через крісло ремінь безпеки у випадку ДТП може додатково травмувати дитину.

Принцип правильного використання дитячого крісла нескладний – треба точно дотриматись інструкції виробників крісла і автомобіля. Але основні принципи однакові:

Крісло має бути правильно розташовано на сидінні авто – впритул до кута, де сходяться подушка сидіння і його спинка. Якщо автокрісло має замки системи IsoFix, а автомобіль має відповідні скоби, їх треба з’єднати, не забувши про так званий якір;

Прокладіть штатний ремінь безпеки автомобіля так, як це передбачено для вашого крісла. Майте на увазі, що схема прокладання ременя часто залежить від віку дитини;

Зазвичай є дві схеми прокладання ременя безпеки авто. Пас або утримує саме автокрісло (а дитину утримує ремінь автокрісла), або утримує і автокрісло, і дитину;

Так чи інакше, ремінь треба прокласти через спеціальні напрямні на дитячому кріслі. Зазвичай вони позначені червоним кольором. Якщо прокласти ремінь неправильно, крісло зміститься і не зможе захистити дитину;

Коли штатний ремінь машини утримує також і дитину, то його діагональну гілку слід розміщувати через плече малюка, а не під рукою. Горизонтальна частина паса повинна проходити через верхню частину стегон дитини, а не через живіт;

Коли дитину тримають тільки ремені дитячого крісла, їх теж слід розташовувати і застібувати згідно схеми, не ігноруючи окремі частини і з’єднуючи всі частини замка;

Не забудьте підтягнути ремені після того як дитину буде розміщено у кріслі;

Навіть узимку небажано садовити малюка в крісло у пухкому одязі – він не дасть щільно пристебнути ремені.

Коротко

На жаль, процес встановлення крісла і розміщення у ньому дитини потребує певного часу і зусиль з боку когось з батьків. Через що і дорослі, і малі пасажири можуть нервувати і порушувати вищезгадані правила кріплення. Тому радимо відпрацювати процедуру завчасно, влаштувавши таке собі тренування – коли на це є час і спочатку без малого пасажира.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.