Ребенок на переднем кресле авто: когда можно и почему

Как ни странно, прямого ответа на этот вопрос в украинских ПДД нет - при том что от него зависит безопасность ребенка. Автожурналисты rbc.ua разбирались с несколькими пунктами Правил и излагают их доступным языком.

О возрасте и росте ребенка, которому можно ездить на переднем сиденье авто, читайте в материале РБК-Украина .

Во-первых, в параграфе 21 "Перевозка пассажиров" украинских Правил дорожного движения (редакция по состоянию на 14.02.2025) идет речь о том, что нельзя перевозить "детей, рост которых меньше 150 см, в транспортных средствах без использования детских удерживающих систем". То есть ребенка меньше полутора метров ростом можно возить только в детском кресле или на подставке-бустере.

А несколькими абзацами ниже (п. 21.13) видим объяснение, что "детские удерживающие системы устанавливают на местах для сидения, кроме первого ряда". Значит, на переднем сиденье детям можно ехать только без автокресла (бустера) - а без него у нас в авто ездят только дети ростом выше 150 см.

Следовательно, на переднем сиденье авто в Украине нельзя ездить детям выше 1,5 м. Но это не все.

Тот самый немного противоречивый п. 21.13 ПДД говорит, что на сиденье первого ряда таки можно возить детей в "детских удерживающих системах". При условии что эта система устанавливаются против направления движения и размещается в ней ребенок в возрасте до трех лет. И если будет отключена фронтальная подушка безопасности на торпедо против этого сиденья.

То есть имеем вторую категорию детей, которым можно сидеть в авто на переднем сиденье - малышей в возрасте до 3-х лет. При том надежно зафиксированных в кресле-колыбели в положении лицом назад.

Правильно пристегивайте ребенка

Здесь уместно будет напомнить, что самое совершенное и самое дорогое детское автокресло (люлька) не будет иметь смысла, если пассажир в нем не пристегнут как следует. Хуже того, неправильно проложенный через кресло ремень безопасности в случае ДТП может дополнительно травмировать ребенка.

Принцип правильного использования детского кресла несложный - надо точно следовать инструкции производителей кресла и автомобиля. Но основные принципы одинаковы:

Кресло должно быть правильно расположено на сиденье авто - вплотную к углу, где сходятся подушка сиденья и его спинка. Если автокресло имеет замки системы IsoFix, а автомобиль имеет соответствующие скобы, их надо соединить, не забыв о так называемом якоре;

Проложите штатный ремень безопасности автомобиля так, как это предусмотрено для вашего кресла. Имейте в виду, что схема прокладки ремня часто зависит от возраста ребенка;

Обычно есть две схемы прокладки ремня безопасности авто. Ремень либо удерживает само автокресло (а ребенка удерживает ремень автокресла), либо удерживает и автокресло, и ребенка;

Так или иначе, ремень надо проложить через специальные направляющие на детском кресле. Обычно они обозначены красным цветом. Если проложить ремень неправильно, кресло сместится и не сможет защитить ребенка;

Когда штатный ремень машины удерживает также и ребенка, то его диагональную ветвь следует размещать через плечо малыша, а не под рукой. Горизонтальная часть ремня должна проходить через верхнюю часть бедер ребенка, а не через живот;

Когда ребенка держат только ремни детского кресла, их тоже следует располагать и застегивать согласно схемы, не игнорируя отдельные части и соединяя все части замка;

Не забудьте подтянуть ремни после того как ребенок будет размещен в кресле;

Даже зимой нежелательно сажать малыша в кресло в пухлой одежде - она не даст плотно пристегнуть ремни.

Вкратце

К сожалению, процесс установки кресла и размещения в нем ребенка требует определенного времени и усилий со стороны кого-то из родителей. Из-за чего и взрослые, и маленькие пассажиры могут нервничать и нарушать вышеупомянутые правила крепления. Поэтому советуем отработать процедуру заблаговременно, устроив некую тренировку - когда на это есть время и сначала без малого пассажира.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild и Autocentre.