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Діти з Молдови перебували в "Охматдиті" під час удару росіян

Фото: Крістіна Герасимов, віце-прем'єр Молдови (facebook.com/c.gherasimov)
Автор: Іван Носальський

Молдовські діти лікувалися в київській дитячій лікарні "Охматдит" у той час, коли російські окупанти завдали по ній ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра Молдови Крістіну Герасимов у Facebook.

Вона під час свого візиту до Києва нагадала, що російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, всього пошкоджено 24 відділення.

"У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів - діти, які страждають на невиліковні захворювання. У тому числі діти з Молдови, один з них у момент бомбардування знаходився на операційному столі. На щастя, він вижив і досі перебуває під наглядом лікарів", - написала Герасимов.

Що передувало

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти запустили велику кількість ракет по Україні. Однією з головних цілей ворога став Київ. Там окупанти влучили по дитячій лікарні "Охматдит".

Внаслідок атаки було кілька загиблих. Також постраждали десятки лікарів та діти.

Як повідомили джерела РБК-Україна, один із російських льотчиків здав Головному управлінню розвідки Міноборони України своїх колег після такого теракту.

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КиївМолдоваОхматдитВійна в УкраїніРакетний удар