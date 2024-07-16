Дети из Молдовы находились в "Охматдете" во время удара россиян

Она во время своего визита в Киев напомнила, что российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждены 24 отделения.

"В этот момент в больнице было более 600 пациентов - дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В том числе дети из Молдовы, один из них в момент бомбардировки находился на операционном столе. К счастью, он выжил и до сих пор находится под наблюдением врачей", - написала Герасимов.