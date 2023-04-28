Дітей не впізнати, доля їх батьків невідома. Зеленський уточнив кількість жертв в Умані

"Умань. Розбір завалів триває. Уже 13 загиблих. Двоє з них – діти, яких неможливо впізнати. Доля їхніх батьків невідома", - написав він.

За словами Зеленського, рятувальники працюватимуть, доки не впевняться, що під завалами більше нікого не залишилося.

"Мої співчуття рідним загиблих і всім, хто постраждав від цієї агресії. Російський терор переможемо лише спільно - зброєю для України, найжорсткішими санкціями проти держави-терориста, справедливими вироками для вбивць", - додав президент.