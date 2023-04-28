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Детей не узнать, судьба их родителей неизвестна. Зеленский уточнил число жертв в Умани

Фото: президент Владимир Зеленский заявил о 13 погибших из-за ракетного удара в Умани 28 апреля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за ракетного удара по Умани Черкасской области в пятницу, 28 апреля, погибли 13 человек. Спасательная операция продолжается и будет продолжаться, пока не будет уверенности, что "под завалами больше никого не осталось".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Умань. Разбор завалов продолжается. Уже 13 погибших. Двое из них - дети, которых невозможно узнать. Судьба их родителей неизвестна", - написал он.

По словам Зеленского, спасатели будут работать, пока не убедятся, что под завалами больше никого не осталось.

"Мои соболезнования родным погибших и всем, кто пострадал от этой агрессии. Российский террор победим только совместно - оружием для Украины, жесточайшими санкциями против государства-террориста, справедливыми приговорами для убийц", - добавил президент.

Как сообщалось, по данным МВД, в настоящее время уже известно о 15 погибших из-за обстрела Умани.

Ранее президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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Владимир ЗеленскийУмань