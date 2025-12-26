Дітей вакцинуватимуть проти кору раніше: МОЗ змінює календар щеплень через спалах хвороби

Чому вакцину перенесли на 4 роки

За словами дитячого інфекціоніста, кандидата медичних наук, голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, вік 6 років ніколи не був жорсткою вимогою для введення другої дози КПК.

"Різні країни мають різний вік для введення другої дози КПК. Це залежить від епідемічної ситуації та "вакцинальних традицій". Вік 6 років не є сакральним чи обов’язковим", - пояснює експерт.

В Україні рішення ухвалили через зростання захворюваності на кір серед дошкільнят.

"З огляду на поширення кору серед дітей передшкільного віку ми зсуваємо другу дозу КПК на 4 роки, щоб забезпечити захист уже в дитсадку", - каже Лапій.

Станом на вересень 2025 року, в Україні зафіксували 1146 випадків кору.

Як вакцинуватимуть дітей 5-6 років

Перехідний період у 2026 році дозволить вакцинувати дітей без ризику дефіциту препаратів.

"Вакцини достатньо. Діти віком 5 років зможуть отримати другу дозу КПК за бажанням батьків. Водночас медики цілеспрямовано запрошуватимуть на щеплення дітей 4 та 6 років", - зазначає фахівець.

В Україні вистачить доз вакцини для усіх дітей (ілюстрація МОЗ)

Як бути з вакцинацією за кордоном

Якщо дитина отримала другу дозу КПК за кордоном - повторне щеплення не потрібне.

"Якщо друга доза введена відповідно до календаря іншої країни і дотримано мінімальний інтервал між дозами, курс вважається завершеним", - пояснює Лапій.

Якщо ж дитина вакцинувалася моновакцинами - в Україні дозволено додатково ввести КПК.

"Безпечно вакцинуватися КПК навіть якщо дитина вже перехворіла на одну чи дві з цих хвороб", - наголошує лікар.

Чи безпечно вакцинувати немовлят

Вакцинація можлива навіть для дітей віком від 6 місяців - у разі спалаху кору або перед поїздкою за кордон.

"Введення КПК дітям до 1 року є безпечним. Доза до 11 місяців вважається "нульовою", а з 11 до 12 місяців - зараховується як перша", - уточнює експерт.

Звернення до батьків

Федір Лапій наголошує: вакцинація - це питання відповідальності за життя дитини.

"Я вакциную своїх дітей, бо я їх люблю. Бо не хочу, щоб вони хворіли, мали ускладнення чи потрапляли в лікарню, якщо цього можна уникнути. Кір - тяжка інфекція. Під час спалаху 2017-2019 років ми мали летальні наслідки серед до того здорових дітей. Кожна дитина має право на захист. Держава надає його безоплатно - скористайтеся ним", - додає Лапій.