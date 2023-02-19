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Для дітей і не тільки. В Україні створили сайт про мінну безпеку

Автор: Іван Носальський

В Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів, оскільки практично 30% держави все ще забруднено вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС нагадують, що раніше в Україні неодноразово були випадки мінування росіянами іграшок та інших предметів, які привертають увагу дітей, а отже, становлять велику загрозу їхньому життю та здоров'ю.

"Діти є особливою групою ризику, адже їхня цікавість чи неуважність можуть коштувати їм життя. Тому зараз дуже важливо навчати дітей та їхніх батьків правилам мінної безпеки", - заявив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін.

Тому фахівці розробили ресурс про мінну безпеку. Він містить чотири розділи: для батьків, вчителів, підлітків та дітей. У кожному викладено адаптовану відповідно до віку інформацію про різновиди мін та правила поводження з ними.

При цьому в розділі для вчителів можна знайти методичні рекомендації щодо проведення уроку з мінної безпеки та готові презентації для учнів різних класів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 3 лютого в Ізюмі Харківської області підлітки підірвалися на міні росіян.

Також ми писали, що у Херсонській області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні.

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