Для детей и не только. В Украине создали сайт о минной безопасности

В ГСЧС напоминают, что ранее в Украине неоднократно были случаи минирования россиянами игрушек и других предметов, которые привлекают внимание детей, а значит, представляют большую угрозу для их жизни и здоровья.

"Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности", - заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин.

Поэтому специалисты разработали ресурс о минной безопасности. Он содержит четыре раздела: для родителей, учителей, подростков и детей. В каждом изложена адаптированная в соответствии с возрастом информация о разновидностях мин и правилах обращения с ними.

При этом в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов.