Дітей більше не госпіталізуватимуть у психлікарні: що змінив Кабмін і як отримати допомогу

Стаціонарна психіатрична допомога дітям: що змінюється з 1 липня

Згідно з рішенням уряду, з 1 липня 2025 року стаціонарна психіатрична допомога дітям до 18 років фінансуватиметься виключно в багатопрофільних дитячих лікарнях.

Це означає, що:

дітей з психічними розладами більше не будуть направляти до психіатричних лікарень;

стаціонарна психіатрична допомога для них буде доступна лише у багатопрофільних дитячих лікарнях.

"Зміни передбачають, що договори з Національною службою здоров'я України на надання психіатричної допомоги дітям зможуть укладати лише багатопрофільні заклади охорони здоров'я з надання медичної допомоги дітям", - наголосили у МОЗ.

Уточнюється, що такий підхід забезпечить принципово інший рівень медичного обслуговування маленьких пацієнтів.

Чим важливі запроваджені урядовцями зміни

Громадянам розповіли, що моніторингові перевірки, проведені МОЗ впродовж 2024-2025 років, виявили серйозні системні проблеми в наданні психіатричної допомоги дітям у спеціалізованих психіатричних закладах.

"Зокрема, зафіксовано випадки необґрунтованої госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, у тому числі дітей з уразливих соціальних груп", - пояснили у міністерстві.

Тим часом у багатопрофільних дитячих лікарнях психіатри працюватимуть у тісній співпраці:

з педіатрами;

з неврологами;

з ендокринологами;

з іншими вузькими спеціалістами.

"Це дозволить забезпечити комплексний підхід до лікування, враховуючи стан фізичного і психічного здоров'я дитини, адже психічні розлади часто супроводжуються іншими захворюваннями", - наголосили в МОЗ.

Крім того, критично важливою перевагою багатопрофільних дитячих лікарень спеціалісти вважають:

наявність відділень інтенсивної терапії для дітей;

наявність сучасного реанімаційного обладнання.

"Ці можливості можуть стати життєво необхідними у випадках тяжких психічних станів, коли дитина потребує інтенсивної медичної допомоги, яку неможливо надати у звичайних психіатричних лікарнях", - зауважили у міністерстві.

Не менш важливим аспектом має стати зменшення стигматизації дітей та їхніх родин. Йдеться про формування правильного ставлення до психічного здоров'я - без упереджень або стереотипів.

"Коли психіатрична допомога надається в загальному дитячому медичному закладі, це формує правильне сприйняття психічного здоров'я - як невід'ємної частини загального медичного супроводу дитини", - пояснили українцям.

Як отримати психіатричну й психосоціальну допомогу

Згідно з ухваленою Кабміном постановою №754 (від 25 червня 2025 р.), передбачаються також кроки для підвищення якості надання психіатричної та психосоціальної допомоги - як дітям, так і дорослим.

Йдеться про послуги, які надаються:

у центрах ментального здоров'я;

мобільними мультидисциплінарними командами.

"Відтепер відповідні послуги будуть інтегровані в заклади охорони здоров'я, які входять до спроможної мережі госпітальних округів, зокрема: кластерні, надкластерні багатопрофільні лікарні для дорослих та дітей, а також у державні медичні заклади", - розповіли у МОЗ.

Тим часом у регіонах, де спроможна мережа медичних закладів ще не сформована, психіатрична та психосоціальна допомога надаватиметься в тих закладах, які вже мають укладені договори з НСЗУ за одним або кількома з таких пакетів:

"Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах";

"Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня";

"Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій";

"Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії";

"Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям";

"Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах".

"Це дозволяє забезпечити надання допомоги навіть у складних умовах, зокрема в закладах, що працюють у зоні бойових дій або тимчасово не мають статусу кластерних", - уточнили у міністерстві.

Насамкінець українцям нагадали, що отримати допомогу у Центрах ментального здоров'я можна самостійно:

або звернувшись до найближчого такого закладу;

або за направленням від сімейного лікаря чи іншого фахівця.

Знайти найближчий ЦМЗ можна за допомогою електронної карти НСЗУ (обравши необхідний пакет послуг), або зателефонувавши за номером 1677.