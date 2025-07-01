Детей больше не будут госпитализировать в психбольницы: что изменил Кабмин и как получить помощь

Недавно Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок реализации программы медицинских гарантий. Согласно им, с сегодняшнего дня, 1 июля 2025 года, детей с психическими расстройствами больше не будут госпитализировать в психиатрические больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения (Минздрава).

Стационарная психиатрическая помощь детям: что меняется с 1 июля

Согласно решению правительства, с 1 июля 2025 года стационарная психиатрическая помощь детям до 18 лет будет финансироваться исключительно в многопрофильных детских больницах.

Это означает, что:

детей с психическими расстройствами больше не будут направлять в психиатрические больницы;

стационарная психиатрическая помощь для них будет доступна только в многопрофильных детских больницах.

"Изменения предусматривают, что договоры с Национальной службой здоровья Украины на оказание психиатрической помощи детям смогут заключать только многопрофильные учреждения здравоохранения по оказанию медицинской помощи детям", - подчеркнули в Минздраве.

Уточняется, что такой подход обеспечит принципиально иной уровень медицинского обслуживания маленьких пациентов.

Чем важны введенные чиновниками изменения

Гражданам рассказали, что мониторинговые проверки, проведенные Минздравом в течение 2024-2025 годов, выявили серьезные системные проблемы в оказании психиатрической помощи детям в специализированных психиатрических учреждениях.

"В частности, зафиксированы случаи необоснованной госпитализации детей без четких клинических показаний, в том числе детей из уязвимых социальных групп", - объяснили в министерстве.

Между тем в многопрофильных детских больницах психиатры будут работать в тесном сотрудничестве:

с педиатрами;

с неврологами;

с эндокринологами;

с другими узкими специалистами.

"Это позволит обеспечить комплексный подход к лечению, учитывая состояние физического и психического здоровья ребенка, ведь психические расстройства часто сопровождаются другими заболеваниями", - отметили в Минздраве.

Кроме того, критически важным преимуществом многопрофильных детских больниц специалисты считают:

наличие отделений интенсивной терапии для детей;

наличие современного реанимационного оборудования.

"Эти возможности могут стать жизненно необходимыми в случаях тяжелых психических состояний, когда ребенок нуждается в интенсивной медицинской помощи, которую невозможно предоставить в обычных психиатрических больницах", - отметили в министерстве.

Не менее важным аспектом должно стать уменьшение стигматизации детей и их семей. Речь идет о формировании правильного отношения к психическому здоровью - без предубеждений или стереотипов.

"Когда психиатрическая помощь оказывается в общем детском медицинском учреждении, это формирует правильное восприятие психического здоровья - как неотъемлемой части общего медицинского сопровождения ребенка", - объяснили украинцам.

Как получить психиатрическую и психосоциальную помощь

Согласно принятому Кабмином постановлению №754 (от 25 июня 2025 г.), предусматриваются также шаги для повышения качества оказания психиатрической и психосоциальной помощи - как детям, так и взрослым.

Речь идет об услугах, которые предоставляются:

в центрах ментального здоровья;

мобильными мультидисциплинарными командами.

"Отныне соответствующие услуги будут интегрированы в учреждения здравоохранения, которые входят в способную сеть госпитальных округов, в частности: кластерные, надкластерные многопрофильные больницы для взрослых и детей, а также в государственные медицинские учреждения", - рассказали в Минздраве.

Между тем в регионах, где способная сеть медицинских учреждений еще не сформирована, психиатрическая и психосоциальная помощь будет предоставляться в тех заведениях, которые уже имеют заключенные договоры с НСЗУ по одному или нескольким из таких пакетов:

"Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях";

"Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня";

"Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций";

"Готовность и обеспечение оказания медицинской помощи населению, которое находится на территории, где ведутся боевые действия";

"Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях".

"Это позволяет обеспечить оказание помощи даже в сложных условиях, в частности в учреждениях, работающих в зоне боевых действий или временно не имеющих статуса кластерных", - уточнили в министерстве.

В завершение украинцам напомнили, что получить помощь в Центрах ментального здоровья можно самостоятельно:

либо обратившись в ближайшее такое заведение;

либо по направлению от семейного врача или другого специалиста.

Найти ближайший ЦМЗ можно с помощью электронной карты НСЗУ (выбрав необходимый пакет услуг), или позвонив по телефону 1677.