Гройсман распорядился начать производство в отношении Линчевского

Цель производства - изучение информации, распространенной замминистром в СМИ

Глава правительства Украины Владимир Гройсман приказал возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского из-за его недавнего высказывания в отношении онкобольных людей. Об этом проинформировал пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук в Facebook.

Гройсман дал распоряжение 4 июня.

"Цель - изучение информации, распространенной в СМИ, его высказываний. Зная премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место, ему точно не поздоровится", - отметил Рябчук.

Про актуальне. Сьогодні Прем'єр дав вказівку порушити дисциплінарне провадження стосовно заступника міністра охорони... Опубліковано Василем Рябчуком 4 червня 2018 р.

Напомним, ранее заместитель главы Минздрава Александр Линчевский назвал нецелесообразным выделение средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут".

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя о нецелесообразности лечения онкобольных вырвано из контекста.

Как сообщил источник РБК-Украина в правительстве, в отношении некорректных заявлений заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского решили, что "если это правда, то должен нести ответственность, если перекрутили - пусть все подробно объясняет и опровергает".

