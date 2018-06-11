Дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в высказываниях замглавы Минздрава Линчевского

Комиссия предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство относительно Линчевского

Дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов по высказыванию заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений. Об этом сообщил председатель дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не видит в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", - сообщил Ващенко.

Вместе с тем, Дисциплинарная комиссия предлагает Кабинету министров рассмотреть вопрос нарушения этических норм заместителем министра здравоохранения Александра Линчевского на заседании правительства.

"Высказывания содержат признаки нарушения в-признанных норм поведения. Несут репутационные резинки для правительства и государства в целом. Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение именно этических норм не урегулирован в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять решение" , - заявил Ващенко.

Фото: заседание комиссии (РБК-Украина)

Добавим, что к похожему выводу пришли на кафедре уголовного и уголовно процессуального права Киево-Могилянской академии, передает пресс-служба Минздрава.

"Линчевская не нарушено правила этического поведения для лиц, находящихся на государственной службе - заключение профессора кафедры уголовного и уголовно процессуального права Национального университета "Киево-Могилянская академия", Н.Хавронюк", - отмечает Минздрав.

Лінчевським не порушено правила етичної поведінки для осіб, які перебувають на публічній службі - висновок професора кафедри кримінального та кримінально процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», М.Хавронюка — MoH Of Ukraine (@MoH_Ukraine) June 11, 2018

Напомним, специальная дисциплинарная комиссия 7 июня 2018 начала рассматривать заявления заместителя главы Минздрава Линчевского о лечении онкобольных украинский за рубежом. Отметим, ранее премьер-министр Владимир Гройсман распорядился начать производство по Линчевскому. Поводом для этого стало высказывание заместителя руководителя Минздрава о нецелесообразности выделения средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут".

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя вырваны из контекста.