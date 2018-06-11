Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Дисциплинарная комиссия не увидела нарушений в высказываниях замглавы Минздрава Линчевского

НовостиОбщество    11.06.2018 - 19:13
Фото: Александр Линчевский (kmu.gov.ua)
Фото: Александр Линчевский (kmu.gov.ua)

Комиссия предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство относительно Линчевского

Дисциплинарная комиссия изучила материалы и выводы экспертов по высказыванию заместителя Министра здравоохранения Украины Александра Линчевского о лечении онкобольных и не нашла нарушений. Об этом сообщил председатель дисциплинарной комиссии Национального агентства Украины по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"С учетом выводов экспертов и по результатам правового анализа, Дисциплинарная комиссия решила, что не видит в действиях Линчевского дисциплинарного проступка и предлагает премьер-министру закрыть дисциплинарное производство", - сообщил Ващенко.

Вместе с тем, Дисциплинарная комиссия предлагает Кабинету министров рассмотреть вопрос нарушения этических норм заместителем министра здравоохранения Александра Линчевского на заседании правительства.

"Высказывания содержат признаки нарушения в-признанных норм поведения. Несут репутационные резинки для правительства и государства в целом. Комиссия отмечает, что вопросы ответственности за нарушение именно этических норм не урегулирован в законодательстве. Поэтому комиссия предлагает Кабмину рассмотреть вопрос на заседании правительства и принять решение" , - заявил Ващенко.

 

Фото: заседание комиссии (РБК-Украина)

Добавим, что к похожему выводу пришли на кафедре уголовного и уголовно процессуального права Киево-Могилянской академии, передает пресс-служба Минздрава.

"Линчевская не нарушено правила этического поведения для лиц, находящихся на государственной службе - заключение профессора кафедры уголовного и уголовно процессуального права Национального университета "Киево-Могилянская академия", Н.Хавронюк", - отмечает Минздрав.

Напомним, специальная дисциплинарная комиссия 7 июня 2018 начала рассматривать заявления заместителя главы Минздрава Линчевского о лечении онкобольных украинский за рубежом. Отметим, ранее премьер-министр Владимир Гройсман распорядился начать производство по Линчевскому. Поводом для этого стало высказывание заместителя руководителя Минздрава о нецелесообразности выделения средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут".

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун считает, что заявление ее заместителя вырваны из контекста.

Минздрав призывает врачей воздержаться от участия в "профессиональных собраниях" Дисциплинарная комиссия завтра рассмотрит заявления Линчевского об онкобольных
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Пыталась сделать селфи: в днепровском кафе скончалась посетительница (фото)
В Грузии из выброшенных на свалку яиц родились сотни цыплят (видео)
В Черкасской области местные депутаты накинулись с кулаками на женщину за замечание (видео)
Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности бракосочетания
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь