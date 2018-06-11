Дисциплінарна комісія не побачила порушень у висловлюваннях заступника глави МОЗ Лінчевського

Комісія пропонує прем'єр-міністру закрити дисциплінарне провадження щодо Лінчевського

Дисциплінарна комісія вивчила матеріали та висновки експертів щодо висловлювання заступника Міністра охорони здоров’я України (МОЗ) Олександра Лінчевського про лікування онкохворих та не знайшла порушень. Про це повідомив голова дисциплінарної комісії Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"З урахуванням висновків експертів та за результатами правового аналізу, Дисциплінарна комісія вирішила, що не вбачає у діях Лінчевського дисциплінарного проступку і пропонує прем‘єр-міністру закрити дисциплінарне провадження", - повідомив Ващенко.

Разом з тим, Дисциплінарна комісія пропонує Кабінету міністрів розглянути питання порушення етичних норм заступником міністра охорони здоров‘я Олександра Лінчевського на засіданні уряду.

"Висловлювання містять ознаки порушення загально-визнаних норм поведінки. Несуть репутаційні резинки для Уряду та держави в цілому. Комісія зауважує, що питання відповідальності за порушення саме етичних норм не врегульовано в законодавстві. Тому комісія пропонує Кабміну розглянути питання на засіданні Уряду та прийняти рішення", - заявив Ващенко.

Фото: засідання комісії (РБК-Україна)

Додамо, що схожого висновку дійшли на кафедрі кримінального та кримінально процесуального права Києво-Могилянської академії, передає прес-служба МОЗ.

"Лінчевським не порушено правила етичної поведінки для осіб, які перебувають на публічній службі - висновок професора кафедри кримінального та кримінально процесуального права Національного університету "Києво-Могилянська академія", М.Хавронюка", - зазначає МОЗ.

Лінчевським не порушено правила етичної поведінки для осіб, які перебувають на публічній службі - висновок професора кафедри кримінального та кримінально процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія», М.Хавронюка — MoH Of Ukraine (@MoH_Ukraine) June 11, 2018

Нагадаємо, спеціальна дисциплінарна комісія 7 червня 2018 року почала розглядати заяви заступника глави МОЗ Лінчевського щодо лікування онкохворих українців за кордоном. Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився почати провадження щодо Лінчевського. Приводом для цього стало висловлювання заступника керівника МОЗ про недоцільність виділення коштів на лікування онкологічних хворих за кордоном, оскільки "вони всі помруть".

Виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що заяву її заступника вирвано з контексту.