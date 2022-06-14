Дистанционное образование для 100 000 украинских детей: международные фонды поддерживают школу «Оптима»

Самая большая дистанционная школа Украины «Оптима» реализовала масштабный гуманитарный проект – бесплатное обучение для 100 000 украинских школьников. Это стало возможным благодаря международному партнерству с фондами Robert Bosch Stiftung, SAP Solidarity Fund, SAP Stiftungsfonds, DFB Stiftung Egidius Braun, организацией Alliance4Ukraine и украинским благотворительным фондом «За будущее детей», профинансировавшими работу школы «Оптима» до конца украинского учебного года.

По данным ЮНИСЕФ на апрель, две трети украинских детей являются беженцами. Поддержка украинских детей школьного возраста является одним из самых больших вызовов с начала войны. Дистанционная школа «Оптима» оказывает беспрецедентную помощь в этой чрезвычайной ситуации: с начала военных действий и увеличения волны миграции здесь открыли бесплатный доступ к образовательным материалам для всех школьников Украины. Ученики всех классов получили полный доступ к школьным урокам, независимо от их места нахождения и времени выполнения заданий.

Благотворительный пакет «С оптимизмом в сердце» объединил более 100 000 украинских детей. Чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к образованию всем нуждающимся, в «Оптиме» нашли возможность увеличить технические мощности учебной платформы до 500 000 уникальных пользователей.

Международные фонды DFB Stiftung Egidius Braun, Robert Bosch Stiftung, SAP Solidarity Fund, SAP Stiftungsfonds и общественная организация Alliance4Ukraine объединились и поддержали школу «Оптима» грантом в размере 500 тыс. евро. Это позволило украинским школьникам, в том числе и ученикам выпускных классов, закончить учебный год без потерь в учебе и получить соответствующий документ об образовании.

«Оптима» выражает искреннюю благодарность партнерам. Такая своевременная поддержка, социальная ответственность, неравнодушие и желание помочь стали для коллектива школы вдохновением и побуждают к новым образовательным победам!