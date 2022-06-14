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Дистанційна освіта для 100 000 українських дітей: міжнародні фонди підтримують школу «Оптіма»

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Вівторок 14 червня 2022 08:00

Дистанційна освіта для 100 000 українських дітей: міжнародні фонди підтримують школу «Оптіма»

Найбільша дистанційна школа України «Оптіма» реалізувала масштабний гуманітарний проєкт – безоплатне навчання для 100 000 українських школярів. Це стало можливим завдяки міжнародному партнерству з фондами Robert Bosch Stiftung, SAP Solidarity Fund, SAP Stiftungsfonds, DFB Stiftung Egidius Braun, організацією Alliance4Ukraine та українським благодійним фондом «За майбутнє дітей», які профінансували роботу школи «Оптіма» до кінця українського навчального року.

За даними ЮНІСЕФ станом на квітень, дві третини українських дітей є біженцями. Підтримка українських дітей шкільного віку є одним із найбільших викликів із початку війни. Дистанційна школа «Оптіма» надає безпрецедентну допомогу в цій надзвичайній ситуації: від початку воєнних дій і зростання хвилі міграції тут відкрили безоплатний доступ до освітніх матеріалів для всіх школярів України. Учні всіх класів отримали повний доступ до шкільних уроків, незалежно від їхнього місця знаходження та часу виконання завдань.

Благодійний пакет «З ОПТИМізмом у серці» об’єднав понад 100 000 українських дітей. Щоб забезпечити безперешкодний доступ до освіти всім, хто цього потребує, в «Оптімі» знайшли можливість збільшити технічні потужності навчальної платформи до 500 000 унікальних користувачів.

Міжнародні фонди DFB Stiftung Egidius Braun, Robert Bosch Stiftung, SAP Solidarity Fund, SAP Stiftungsfonds та громадська організація Alliance4Ukraine об’єднались і підтримали школу «Оптіма» грантом у розмірі 500 тис. євро. Це дозволило українським школярам, зокрема й випускних класів, закінчити навчальний рік без втрат у навчанні та отримати відповідний документ про освіту.

«Оптіма» висловлює щиру подяку партнерам. Така своєчасна підтримка, соціальна відповідальність, небайдужість і бажання допомогти стали для колективу школи натхненням і спонукали до нових освітніх перемог!

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