Дистанционное минирование и БПЛА: за сутки боевики 10 раз нарушали режим прекращения огня

В течение минувших суток, 31 мая, в районе на Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. В частности, боевики совершили одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Так, вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра и гранатометов разных систем, а возле населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.
В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов по позициям наших воинов.
Неподалеку Авдеевки противник применил в направлении позиций украинских военных автоматические станковые гранатометы, а у Майорская два раза - ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
В районе поселка Золотое-4 враг совершил обстрел из стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Зайцевое российские наемники осуществили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника подавили средствами РЭБ.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
По состоянию на 7 часов утра, 1 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Ранее украинская разведка заявляла, что пророссийские боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение и готовят минометные обстрелы позиций подразделений ООС.
РБК-Украина писало, что боевики стреляют по инфраструктуре на Донбассе из противотанковых ракетных комплексов. В этот же день в результате обстрелов ранили украинского воина.