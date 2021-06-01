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Дистанційне мінування та БПЛА: за добу бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню

Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 31 травня, в районі на Донбасі зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, бойовики здійснили одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Так, поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми - з мінометів 82-го калібру.

В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів.

Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій українських військових автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази - ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника подавили засобами РЕБ.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Станом на 7 годину ранку, 1 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше українська розвідка заявляла, що проросійські бойовики на Донбасі приховують важке озброєння і готують мінометні обстріли позицій підрозділів ООС.

РБК-Україна писало, що бойовики стріляють по інфраструктурі на Донбасі з протитанкових ракетних комплексів. Цього ж дня внаслідок обстрілів поранили українського воїна.

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