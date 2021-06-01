Дистанційне мінування та БПЛА: за добу бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 31 травня, в районі на Донбасі зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Зокрема, бойовики здійснили одне дистанційне мінування та один проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Так, поблизу Водяного окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем, а біля населеного пункту Шуми - з мінометів 82-го калібру.
В районі населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів по позиціям наших воїнів.
Неподалік Авдіївки противник застосував у напрямку позицій українських військових автоматичні станкові гранатомети, а біля Майорська два рази - ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
У районі селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.
Поблизу населеного пункту Зайцеве російські найманці здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Окрім цього, у напрямку населеного пункту Санжарівка був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника подавили засобами РЕБ.
Бойових втрат серед українських військових немає.
Станом на 7 годину ранку, 1 червня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Раніше українська розвідка заявляла, що проросійські бойовики на Донбасі приховують важке озброєння і готують мінометні обстріли позицій підрозділів ООС.
РБК-Україна писало, що бойовики стріляють по інфраструктурі на Донбасі з протитанкових ракетних комплексів. Цього ж дня внаслідок обстрілів поранили українського воїна.