Дистанционка не улучшит уровень знаний, - образовательный комитет Рады

Нардеп отметил, что по результатам исследования Всемирного банка, во время карантина потеряно до 0,9 учебного года.

"Причина понятна - недостаточное качество обучения. Это не значит, что 90% знаний потеряно. Более точные измерения еще впереди. Точно знаю, что дистанционка не улучшит уровень знаний", - сказал парламентарий.

Замглавы образовательного комитета пояснил, что здесь много всем известным причин: сложность контроля, лень, отсутствие интернета, отсутствие контроля родителей, отсутствие социальной функции школы.

"Также само образование поляризуется сильнее именно в нынешних условиях - разрыв между уровнем образованности детей в городах и сельской местности растет. По данным PISA, села в среднем отстают от городов на 2-2,5 года. То есть мы дали возможность на доступ к образованию, но отсутствует равноценное по качеству образование", - отметил он.

По словам депутата, не все общины могут правильно освоить средства, выделяемые государством на обеспечение дистанционки.

"Во времена карантина, когда в селе на 5 детей в семье один компьютер - учится кто-то один. Да и не у всех учителей есть ноутбуки. В этом году государство выделило 1 млрд грн антиковидной субвенции, где 20 млн грн пошли на средства защиты во время ВНО, а остальные на закупку ноутбуков учителям для дистанционного обучения", - рассказал нардеп.

Замглавы комитета добавил, что ноутбуки необходимо приобрести и детям, но "здесь необходима совместная работа и со стороны общин".

"Должно быть существенное софинансирование именно из местных бюджетов. Пока уровень образования страдает: не у всех есть технические возможности, и не все родители контролируют обучение", - подытожил он.