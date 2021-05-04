Образовательный омбудсмен рассказал, как изменилось качество "дистанционки" за время пандемии

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что с начала пандемии качество дистанционной формы обучения улучшилось. За этот год школы получили огромный опыт и множество новых рекомендаций к организации обучения.

По его словам, "Всеукраинская школа онлайн", которую перезапустили с декабря, очень отличается от того "противопожарного" и "аварийного" средства, которое было прошлой весной.

"Сейчас это уже сделано гораздо лучше и оно классно работает. А недавнее введение на платформе ВШО кабинета учителя, где можно планировать обучение и коммуницировать с учениками - это новый и очень важный шаг к улучшению качества дистанционного обучения", - сказал РБК-Украина Сергей Горбачев.

Однако качество удаленного обучения все равно не достигает уровня докарантинного периода, уточнил собеседник. В этом плане критически важно оценить пробелы в образовании, чтобы знать, как детям наверстать упущенный материал, говорит омбудсмен. По его словам, такие образовательные потери несут и страны с хорошо организованным дистанционным обучением и с гораздо большим финансированием.

"Сейчас образовательные измерения в Украине, кроме ВНО после 11 класса, очень эпизодические, частичные. Мы, к сожалению, не имеем достоверной картины, а это жизненно необходимо, чтобы планировать исправление ситуации, чтобы наши дети наверстали то, что потеряно за время пандемии. На сайте образовательного омбудсмена мы разместили подробный материал о важности таких измерений", - отметил Горбачев.