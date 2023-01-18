Дісталися й Москви. У РФ залякують людей через мобілізацію та вводять заборони

У Росії продовжують готуватися до нової хвилі мобілізації. Дійшло вже до того, що військкомати відкрили "полювання" на жителів Москви. Крім цього вводиться заборона збиратися групами понад 20 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

Їхнє завдання, як уточнюють в розвідці, запобігати можливому скупченню людей задля недопущення можливих протестних акцій.

"У Москві формуються "добровільні" групи з 3-5 людей для патрулювання центральних вулиць, площ, місць поблизу станцій метро та великих торгових центрів", - констатують в ГУР.

До того ж за даними розвідників, заходи супроводжують моральним тиском, залякуванням людей. Найбільший інтерес воєнкомів привертають чоловіки віком 40-55 років, які відслужили строкову службу в армії та мають певні військові спеціальності.

"Нова хвиля мобілізації в РФ характеризуватиметься підвищеною увагою до населення центральних регіонів. На підприємства столиці рф прибувають групи співробітників військкоматів для проведення агітаційних заходів серед працівників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов заявив, що цією весною у Росії можуть збільшити призовний вік до 30 років.

Також зазначимо, що, за даними української розвідки, Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації спробують призвати 500 тисяч росіян.

Крім того, в Росії за найближчі три роки хочуть збільшити чисельність армії РФ. До 2026 року кількість російських військ має становити півтора мільйони.

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