Добрались и до Москвы. В РФ запугивают людей из-за мобилизации и вводят запреты
В России продолжают готовиться к новой волне мобилизации. Дошло уже до того, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Кроме этого, вводится запрет собираться группами более 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
"Новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов. На предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников", - говорится в сообщении.
К тому же, по данным разведчиков, мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей. Наибольший интерес военкомов привлекают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.
"В Москве формируются "добровольные" группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров", - констатируют в ГУР.
Их задача, как уточняют в разведке, предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций.
"Согласно полученным инструкциям, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек", - добавили в ведомстве.
Кроме этого:
- усиливается агитационная работа, направленная на иностранных граждан (в частности, мигрантов из бывших республик СССР): мужчинам призывного возраста, обращающимся в органы власти для получения гражданства РФ, предлагается подписать контракт на прохождение военной службы. После этого вопрос предоставления гражданства решается автоматически;
- владельцев коммерческих предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу вооруженных сил РФ (иногда размеры таких поборов составляют несколько миллионов рублей).
Напомним, глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что этой весной в России могут увеличить призывной возраст до 30 лет.
Также отметим, что, по данным украинской разведки, Путин хочет создать двухмиллионную армию, поэтому во время новой волны мобилизации попытаются призвать 500 тысяч россиян.
Кроме того, в России за ближайшие три года хотят увеличить численность армии РФ. К 2026 году число российских войск должно составлять полтора миллиона.
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