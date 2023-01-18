Добрались и до Москвы. В РФ запугивают людей из-за мобилизации и вводят запреты

В России продолжают готовиться к новой волне мобилизации. Дошло уже до того, что военкоматы открыли "охоту" на жителей Москвы. Кроме этого, вводится запрет собираться группами более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

"Новая волна мобилизации в РФ будет характеризоваться повышенным вниманием к населению центральных регионов. На предприятия столицы РФ прибывают группы сотрудников военкоматов для проведения агитационных мероприятий среди работников", - говорится в сообщении.

К тому же, по данным разведчиков, мероприятия сопровождают моральным давлением, запугиванием людей. Наибольший интерес военкомов привлекают мужчины 40-55 лет, которые отслужили срочную службу в армии и имеют определенные военные специальности.

"В Москве формируются "добровольные" группы из 3-5 человек для патрулирования центральных улиц, площадей, мест вблизи станций метро и крупных торговых центров", - констатируют в ГУР.

Их задача, как уточняют в разведке, предотвращать возможное скопление людей для недопущения возможных протестных акций.

"Согласно полученным инструкциям, "подозрительными" считаются любые группы более 20 человек", - добавили в ведомстве.

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