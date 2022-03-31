Disney запретил прокат собственных фильмов на территории России

Ограничение от киностудии будет касаться не только зарубежных фильмов, но и российских проектов.

Еще в начале марта Disney остановила выпуск премьер на территории России и лицензирование проектов для видеохостингов.

В то же время компания остановила работу структурных подразделений: Disney Cruise Line, а также издания и туроператора National Geographic.