Disney заборонив прокат власних фільмів на території Росії

Кіностудія Disney відмовилась від прокату власних фільмів на території Російської Федерації. Рішення набирає чинності вже з 7 квітня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.
Обмеження від кіностудії стосуватиметься не лише закордонних фільмів, але й російських проектів.
Ще на початку березня Disney зупинила випуск прем'єр на території Росії й ліцензування проектів для відеохостингів.
Водночас компанія зупинила роботу структурних підрозділів: Disney Cruise Line, а також видання й туроператора National Geographic.
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