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Disney из-за пандемии закрывает студию, создавшую "Ледниковый период"

Автор: Артур Родивилов

Корпорация The Walt Disney Company объявила, что закроет киностудию Blue Sky Studios. Она получила известность по мультфильмам серии "Ледниковый период" и "Рио".

Об этом сообщает Deadline.

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Учитывая нынешние экономические реалии, после долгих раздумий и оценок, мы приняли непростое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios.

Blue Sky Studios прекратит работу в апреле. Из студии уволят 450 сотрудников. По данным Deadline, другие крупные студии пока не планировали принимать их на работу. Сотрудников могут устроить в двух других анимационных подразделениях The Walt Disney Company - Walt Disney Animation Studios и Pixar.

Blue Sky Studios была основана в 1987 году. В 2017 году Disney купила студию у компании 21st Century Fox. Студия выпустила 13 полнометражных мультфильмов, в том числе пять частей франшизы "Ледниковый период". Последний анимационный фильм студии "Камуфляж и шпионаж" вышел в 2019 году.

Deadline отмечает, что библиотека фильмов и интеллектуальные права Blue Sky Studios останется в собственности Disney.

Напомним, ранее сообщалось, что американская кинокомпания Disney планирует запустить собственный стриминговый сервис и отказаться от услуг платформы Netflix.

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