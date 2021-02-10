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Disney через пандемію закриває студію, що створила "Льодовиковий період"

Автор: Артур Родивилов

Корпорація The Walt Disney Company оголосила, що закриє кіностудію Blue Sky Studios. Вона здобула популярність по серії мультфільмів "Льодовиковий період" і "Ріо".

Про це повідомляє Deadline.

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Враховуючи нинішні економічні реалії, після довгих роздумів і оцінок, ми прийняли непросте рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios.

Blue Sky Studios припинить роботу у квітні. Зі студії звільнять 450 співробітників. За даними Deadline, інші великі студії поки не планували брати їх на роботу. Співробітників можуть влаштувати у двох інших анімаційних підрозділах The Walt Disney Company - Walt Disney і Pixar Animation Studios.

Blue Sky Studios була заснована в 1987 році. У 2017 році Disney купила студію у компанії 21st Century Fox. Студія випустила 13 повнометражних мультфільмів, у тому числі п'ять частин франшизи "Льодовиковий період". Останній анімаційний фільм студії "Камуфляж і шпигунство" вийшов у 2019 році.

Deadline відзначає, що бібліотека фільмів та інтелектуальні права Blue Sky Studios залишиться у власності Disney.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська кінокомпанія Disney планує запустити власний стрімінговий сервіс і відмовитися від послуг платформи Netflix.

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