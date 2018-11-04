Дислокация солдат на границе с Мексикой обойдется США в 200 млн долларов, - WP

Фото: американские военные (GettyImages)

Белый дом предписал сократить бюджет Пентагона на 33 млрд долларов

Операция против мигрантов из Центральной Америки может обойтись США в 200 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Washington Post.

Сообщается, что к концу 2018 года операция президента США Дональда Трампа по размещению на границе с Мексикой солдат, включая содержание сил Национальной гвардии, которые дислоцированы там еще с апреля, может обойтись более чем в 200 млн долларов.

Отмечается, что развертывание на границе 15 тыс. военнослужащих происходит в то время, когда период "бюджетной щедрости" по отношению к Пентагону, начавшийся с приходом к власти Трампа, подходит к концу. Также стоит отметить, что ранее Белый дом предписал Пентагону сократить бюджет в 2019 году на 33 млрд долларов в связи с крупнейшим ростом федерального бюджета за последние шесть лет.

Напомним, ранне Дональд Трамп заявил, что в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки на границу с Мексикой могут быть отправлены 15 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч мигрантов выдвинулись из столицы Сальвадора идут к границе Соединенных Штатов Америки.