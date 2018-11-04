ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Дислокация солдат на границе с Мексикой обойдется США в 200 млн долларов, - WP

Новости » Экономика    04.11.2018 - 11:01
Фото: американские военные (GettyImages)
Фото: американские военные (GettyImages)

Белый дом предписал сократить бюджет Пентагона на 33 млрд долларов

Операция против мигрантов из Центральной Америки может обойтись США в 200 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Washington Post.

Сообщается, что к концу 2018 года операция президента США Дональда Трампа по размещению на границе с Мексикой солдат, включая содержание сил Национальной гвардии, которые дислоцированы там еще с апреля, может обойтись более чем в 200 млн долларов.

Отмечается, что развертывание на границе 15 тыс. военнослужащих происходит в то время, когда период "бюджетной щедрости" по отношению к Пентагону, начавшийся с приходом к власти Трампа, подходит к концу. Также стоит отметить, что ранее Белый дом предписал Пентагону сократить бюджет в 2019 году на 33 млрд долларов в связи с крупнейшим ростом федерального бюджета за последние шесть лет.

Напомним, ранне Дональд Трамп заявил, что в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки на границу с Мексикой могут быть отправлены 15 тыс. военнослужащих.

Ранее сообщалось, что около двух тысяч мигрантов выдвинулись из столицы Сальвадора идут к границе Соединенных Штатов Америки.

КНДР угрожает возобновить развитие ядерного арсенала Некоторые украинские депутаты вредили процессу предоставления оружия со стороны США, - Чалый
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМексика
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь