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Дислокація солдатів на кордоні з Мексикою обійдеться США в 200 млн доларів, - WP

Новини » Економіка    04.11.2018 - 11:01
Фото: американські військові (GettyImages)
Фото: американські військові (GettyImages)

Білий дім наказав скоротити бюджет Пентагону на 33 млрд доларів

Операція проти мігрантів з Центральної Америки може обійтися США в 200 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Washington Post.

Повідомляється, що до кінця 2018 року операція президента США Дональда Трампа щодо розміщення на кордоні з Мексикою солдатів, включаючи вміст сил Національної гвардії, які дислоковані там ще з квітня, може обійтися більш ніж в 200 млн доларів.

Наголошується, що розгортання на кордоні 15 тис. військовослужбовців відбувається в той час, коли період "бюджетної щедрості" по відношенню до Пентагону, що почався з приходом до влади Трампа, підходить до кінця. Також варто відзначити, що нещодавно Білий дім наказав скоротити бюджет Пентагону в 2019 році на 33 млрд доларів у зв'язку з найбільшим зростанням федерального бюджету за останні шість років.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у зв'язку з наближенням каравану мігрантів з Центральної Америки на кордон з Мексикою можуть бути відправлені 15 тис. військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що близько двох тисяч мігрантів виїхали з столиці Сальвадору йдуть до кордону Сполучених Штатів Америки.

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