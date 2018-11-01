Трамп допускает отправление 15 тыс. военных на границу с Мексикой

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Названное президентом количество более чем в два раза превышает число солдат, ранее озвученное Пентагоном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в связи с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки на границу с Мексикой могут быть отправлены 15 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что названное президентом количество более чем в два раза превышает число солдат, призванных усилить охрану границы, которое ранее назвал Пентагон.

Так, 30 октября глава Северного командования ВС США генерал Терренс О’Шонесси заявил, что на границу будет оправлено 5,2 тыс. солдат в добавок к тем двум тысячам, которые уже находятся там и тогда общее количество американских солдат на границе с Мексикой, по словам генерала, превысит 7 тыс. человек.

Напомним, около двух тысяч мигрантов выдвинулись из столицы Сальвадора в среду, 31 октября, и идут к границе Соединенных Штатов Америки.

Мигранты разделились на две группы, в состав которых входят мужчины и женщины с колясками и с детьми на плечах.

В воскресенье, 28 октября, отдельная группа из 300 человек отправилась на границу США из столицы Сальвадора.