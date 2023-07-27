Дискваліфікація Харлан. Міжнародна федерація фехтування перед інцидентом змінила правила

Міжнародна федерація фехтування (FIE) напередодні скандалу навколо українки Ольги Харлан провела екстрене засідання, щоб переписати правила поведінки спортсменів після поєдинку.
Про це заявила головна тренерка збірної України Наталія Конрад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".
FIE по-особливому "підготувалася" до можливих непорозумінь у сутичках українських і російських фехтувальників на чемпіонаті світу в Мілані. Функціонери таємно внесли зміни до правил, щоб унеможливити вияв позиції представниками України.
"Дійсно, у правилах є таке, що після бою потрібно віддати "салют" і потиснути руку. Але, наприклад, коли були чинними правила щодо COVID-19, то достатньо було дотику зброєю. Це було схвалено правилами FIE. Наскільки мені відомо, учора було екстрене засідання FIE, і вони скасували це правило, нікому про це не сказавши", – пояснила Конрад.
Українка Ольга Харлан на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик. Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан.
Судді протест російської фехтувальниці відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, її поєдинок проти болгарки Ілієвої не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.
"Звісно, ми намагались пояснити, що це нестандартна ситуація, що мають бути інші шляхи її вирішення. Але я вважаю, що був дуже-дуже великий тиск з боку представників країни-агресорки, і це дуже впливає в цьому випадку", – додала тренерка.
До слова, раніше Україна оскаржила дискваліфікацію Харлан задля виступів у командній першості.
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