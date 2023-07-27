Дисквалификация Харлан. Международная федерация фехтования перед инцидентом сменила правила

Международная федерация фехтования (FIE) накануне скандала вокруг украинки Ольги Харлан провела экстренное заседание, чтобы переписать правила поведения спортсменов после поединка.
Об этом заявила главный тренер сборной Украины Наталья Конрад, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
FIE по-особому "подготовилась" к возможным недоразумениям в схватках украинских и российских фехтовальщиков на чемпионате мира в Милане. Функционеры тайно внесли изменения в правила, чтобы сделать невозможным проявление позиции представителями Украины.
"Действительно, в правилах есть такое, что после боя нужно отдать "салют" и пожать руку. Но, например, когда действовали правила по COVID-19, то достаточно было касания оружием. Это было одобрено правилами FIE. Насколько мне известно, вчера было экстренное заседание FIE, и они упразднили это правило, никому об этом не сказав", – объяснила Конрад.
Украинка Ольга Харлан на старте первенства планеты уверенно одолела россиянку Смирнову (15:7). Впрочем, после поединка она отказалась от традиционного ритуала – рукопожатия. Зато пообщалась с соперницей и покинула площадку. Однако "нейтральная" спортсменка осталась и требовала дисквалифицировать Харлан.
Судьи протест российской фехтовальщицы отклонили, поэтому опытная украинка прошла в следующий раунд. Однако ее поединок против болгарки Илиевой не состоялся. Организаторы соревнований дисквалифицировали Харлан за неуважение к оппонентке из РФ.
"Конечно, мы пытались объяснить, что это нестандартная ситуация, что должны быть другие пути ее решения. Но я считаю, что было очень большое давление со стороны представителей страны-агрессора, и это очень влияет в этом случае", – добавила тренер.
К слову, ранее Украина оспорила дисквалификацию Харлан ради выступлений в командном первенстве.
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