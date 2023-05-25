Дискуссия по F-16 и усиление ПВО: что ждать от "Рамштайна-12"
Сегодня, 25 мая состоится заседание в формате "Рамштайн". Участники оборонной коалиции соберутся уже в 12 раз, чтобы согласовать дальнейшую помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Актуальным вопросом остается усиление ПВО, также на повестке дня передача истребителей F-16.
Все подробности и ожидания от переговоров – в материале РБК-Украина ниже.
Главные темы "Рамштайн-12"
Очередная встреча Контактной группы по обороне Украин пройдет в онлайн-режиме в четверг, 25 мая. Переговоры стартуют в 15:00 по Киеву.
Как заявили в Пентагоне, в начале заседания представители украинской стороны сообщат о ситуации на поле боя и озвучат неотложные потребности.
После чего союзники намерены обсудить несколько ключевых вопросов:
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укрепление наземной противовоздушной обороны Украины для защиты от атак РФ;
- поддержание маневренныех возможностей украинской бронетанковой техники, обеспечение боеприпасами.
Итоговая пресс-конференция министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединённого комитета начальников штабов США Марка Милли запланирована на 19:30.
Передача F-16: дискуссия продолжится
Одним из вопросов "Рамштайна-12" будет авиационный. По словам спикера Минобороны США Патрика Райдера, на переговорах планируют поднять тему подготовки F-16.
В Пентагоне сообщили, что на прошлой встрече в апреле министр обороны Ллойд Остин получил несколько запросов от стран, которые хотели получить от США разрешение на обучение украинцев полетам на F-16.
Где именно в Европе пройдут обучение украинские пилоты, когда оно стартует, какие страны и по какой процедуре передадут боевые истребители – все эти вопросы являются предметом обсуждения союзников. Райдер заявил, что подробности станут известны в ближайшие дни.
Напомним, одним из итогов недавнего саммита G7 стало формирование "коалиции истребителей" – страны, которые согласились подготовить пилотов, после чего передать Украине самолеты четвертого поколения, в т.ч. американские F-16.
С такой инициативой выступили Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Франция. 19 мая президент США Джо Байден также поддержал коалицию. Именно решение Штатов было решающим для продвижения в вопросе предоставления истребителей.
При этом в минобороны США подчеркивают, что боевые самолеты являются долгосрочным обязательством перед Украиной, и они не будут задействованы в планирующемся контрнаступлении
Ожидания Украины
Укрепление противовоздушной обороны остается главным приоритетом для украинской стороны, как и ракеты к системам ПВО, которые уже находятся на вооружении Сил обороны.
Глава Минобороны Алексей Резников намерен обсудить данные вопросы с партнерами во время "Рамштайна-12".
"Наземные системы – от ПЗРК до мощных батарей – и ракеты к ним неизменно в фокусе", – отметил он.
Относительно западных истребителей министр заявил, что они станут важным элементом для защиты украинских городов и военных на фронте. Но решения, которые на данный момент принимают союзники, еще не означают "конец пути".
Резников призвал набраться терпения, поскольку необходимо время, ресурсы и много квалифицированного труда, чтобы украинское небо стало безопаснее.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на "Рамштайне-12" уделят внимание военной помощи, которая нужна Украине для победы, включая самолеты, танки и боеприпасы.
По словам Данилова, формат "Рамштайн" уже стал классической формой работы команды, и заседания будут проходить постоянно до тех пор, пока Украина не одержит победу в войне против России.
Что уже получила Украины по итогам встреч "Рамштайн"
Переговоры Контактной группы по вопросам оборонной поддержки Украины проходят с апреля 2022 года. На данный момент состоялось уже 11 заседаний, а коалиция союзников достигла свыше 50 стран.
Среди важных решений "Рамштайна", которые помогли ВСУ в обороне и освобождении оккупированных РФ территорий были: передача артсистем HIMARS, гаубиц М777, САУ PzH 2000, зенитных установок Gepard, тяжелой бронетехники, дальнобойных ракет, систем борьбы с дронами.
Осенью 2022 с началом массированных ракетных атак РФ союзники договорились усилить нашу ПВО установками NASAMS, IRIS-T, Hawk и др., а США приняли историческое решение о передаче систем Patriot.
Еще одним знаковым этапом поддержки украинцев в борьбе с российской агрессией стало создание "танковой коалиции". Контактная группа достигла соглашения о передаче немецких танков Leopard-2, Великобритания объявила о поставках танков Challenger, а США – об М1 Abrams.
На предыдущей встрече "Рамштайн" в Германии 21 апреля 2023 партнеры обсуждали усиление наземной противовоздушной обороны, поставки дополнительных ракет и боеприпасов для подготовки к контрнаступлению Украины.
Напомним, в преддверии "Рамштайна-12" президент Украины Владимир Зеленский собрал Ставку, на которой обсудили переход на новые самолеты.
Также стало известно, когда Украина может получить первые западные истребители. По оценке глвы ОП Андрея Ермака, речь идет о месяцах.