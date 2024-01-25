"Дискусій не бракувало": Шольц закликав не покладати надії на переговори між Києвом та Москвою

Канцлер Німеччини запевнив, що не варто вважати, що війна між Україною та Росією триває лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом.

- сказав Шольц.

За його словами, жодна країна не прагне миру більше, ніж Україна. Втім, як зауважує німецький політик, після двох років війни треба визнати, що простого рішення не передбачається.

"У будь-якому випадку Путін може покласти край цій війні будь-якої миті", - наголосив Шольц.

Він зазначив, що якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати.

"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки необхідно", - заявив канцлер.

Глава німецького уряду наголосив, що Україні потрібен сигнал про рішучість Європи у підтримці.