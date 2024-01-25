"Дискусій не бракувало": Шольц закликав не покладати надії на переговори між Києвом та Москвою

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від думки, що війна триває лише через відсутність переговорів між Україною та Росією. На думку німецького політика простого рішення бойових дій між двома країнами очікувати не слід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію політика.
Канцлер Німеччини запевнив, що не варто вважати, що війна між Україною та Росією триває лише через відсутність переговорів між Москвою та Києвом.
- сказав Шольц.
За його словами, жодна країна не прагне миру більше, ніж Україна. Втім, як зауважує німецький політик, після двох років війни треба визнати, що простого рішення не передбачається.
"У будь-якому випадку Путін може покласти край цій війні будь-якої миті", - наголосив Шольц.
Він зазначив, що якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати.
"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми підтримуватимемо Україну, яка бореться за своє виживання та збереження суверенітету, стільки, скільки необхідно", - заявив канцлер.
Глава німецького уряду наголосив, що Україні потрібен сигнал про рішучість Європи у підтримці.
Варто зауважити, що вчора Шольц заявив, що мета лютневого спеціального саміту Європейського союзу полягає в погодженні усіма країнами-членами блоку фінансової допомоги для України.
У цей же день президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, оборонну співпрацю та посилення військової підтримки.
Також Шольц назвав виділену країнами Європейського союзу фінансову допомогу для України цього року недостатньою, закликавши держави-союзники збільшити оборонну підтримку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.