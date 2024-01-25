"Дискуссий хватало": Шольц призвал не возлагать надежды на переговоры между Киевом и Москвой

Канцлер Германии заверил, что не стоит считать, что война между Украиной и Россией продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Впрочем, как отмечает немецкий политик, после двух лет войны следует признать, что простого решения не предусматривается.

"В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать.

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета столько, сколько необходимо", - заявил канцлер.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Украине нужен сигнал о решительности Европы в поддержке.