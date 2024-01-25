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"Дискуссий хватало": Шольц призвал не возлагать надежды на переговоры между Киевом и Москвой

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от мысли, что война продолжается только из-за отсутствия переговоров между Украиной и Россией. По мнению немецкого политика, простого решения боевых действий между двумя странами ожидать не следует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию политика.

Канцлер Германии заверил, что не стоит считать, что война между Украиной и Россией продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

По его словам, ни одна страна не стремится к миру больше, чем Украина. Впрочем, как отмечает немецкий политик, после двух лет войны следует признать, что простого решения не предусматривается.

"В любом случае Путин может положить конец этой войне в любой момент", - подчеркнул Шольц.

Он отметил, что если Украина прекратит оборону, то перестанет существовать.

"Поэтому нашим общим сигналом России должно быть: мы будем поддерживать Украину, которая борется за свое выживание и сохранение суверенитета столько, сколько необходимо", - заявил канцлер.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Украине нужен сигнал о решительности Европы в поддержке.

Шольц о поддержке Украины

Стоит отметить, что вчера Шольц заявил, что цель февральского специального саммита Европейского союза состоит в согласовании всеми странами-членами блока финансовой помощи для Украины.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом. Стороны обсудили, в частности, оборонное сотрудничество и усиление военной поддержки.

Также Шольц назвал выделенную странами Европейского союза финансовую помощь для Украины в этом году недостаточной, призвав государства-союзникиувеличить оборонную поддержку.

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Олаф Шольц