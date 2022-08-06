За дискриминацию в вакансиях работодатели будут платить штраф. Кабмин определил сумму

Кабинет министров Украины утвердил порядок уплаты штрафов за нарушение требований к рекламе услуг по трудоустройству. Предусмотрен штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы (65 тысяч гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины .

Речь идет о несоблюдении запрета на упоминание в рекламе о вакансиях таких условий, как раса, цвет кожи, возраст, пол, политические, религиозные и другие убеждения или другие признаки, не связанные с характером работы или условиями ее выполнения, отметили в пресс-службе.

Напомним, в Украине с 8 января 2022 года вступили в силу правки к закону О рекламе. Теперь работодателям грозит штраф в случае предложения работы только женщинам или только мужчинам, а также других условий.

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