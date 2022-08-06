За дискримінацію у вакансіях роботодавці платитимуть штраф. Уряд визначив суму

Кабінет міністрів України затвердив порядок сплати штрафів за порушення вимог до реклами послуг із працевлаштування. Передбачений штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (65 тисяч гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства економіки України .

Йдеться про недотримання заборони про згадування у рекламі про вакансії таких умов, як раса, колір шкіри, вік, стать, політичні, релігійні та інші переконання або інші ознаки, не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, в Україні з 8 січня 2022 року набули чинності правки до закону про рекламу. Тепер роботодавцям погрожує штраф у випадку пропонування роботи лише жінкам, або лише чоловікам чи висуванні інших вимог.

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