ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Работодателей будут штрафовать за указание пола в вакансии: названы суммы

Новина українською →
Украина, Четверг 13 января 2022 13:04
Работодателей будут штрафовать за указание пола в вакансии: названы суммы Фото: работодателей будут штрафовать за указание пола в вакансии (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе. Теперь работодателям грозит штраф в случае предложения работы только женщинам или только мужчинам, или выдвижении требований к тому или иному полу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Что запрещается

Так, согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата, касающиеся:

  • возраста,
  • пола,
  • национальности,
  • места жительства.

Однако есть исключения. Это не касается случаев, определенных законодательством, в частности речь идет специфической работе, то есть такой, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Сумма штрафа

В случае нарушения требований этой статьи работодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабинетом министров порядке.

Отметим, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 гривен. То есть сумма штрафа составит - 65 тысяч гривен.

Кто будет осуществлять контроль

Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения - жалобу можно подать в Государственную службу труда Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Трудовой кодекс
NEWS
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
Украинский спутник "СИЧ-2-30" сегодня запустят в космос: где смотреть
DAILY
Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война с мифами. Кто стоит за движениями "антиваксов" и как с ними борются в Украине