Работодателей будут штрафовать за указание пола в вакансии: названы суммы

В Украине с 8 января вступили в силу правки к закону о рекламе. Теперь работодателям грозит штраф в случае предложения работы только женщинам или только мужчинам, или выдвижении требований к тому или иному полу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Что запрещается

Так, согласно документу, работодателям запрещено в описании вакансии указывать данные кандидата, касающиеся:

возраста,

пола,

национальности,

места жительства.

Однако есть исключения. Это не касается случаев, определенных законодательством, в частности речь идет специфической работе, то есть такой, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола.

Сумма штрафа

В случае нарушения требований этой статьи работодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения, в установленном Кабинетом министров порядке.

Отметим, что с 1 января 2022 года минимальная зарплата составляет 6500 гривен. То есть сумма штрафа составит - 65 тысяч гривен.

Кто будет осуществлять контроль

Контролировать эту норму непосредственно могут сами соискатели работы. В случае выявления нарушения - жалобу можно подать в Государственную службу труда Украины.