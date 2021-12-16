Дискриминация инвесторов и телефонное право закрывает Украине путь к декарбонизации, - ДТЭК

Для осуществления "зеленого" перехода Украина должна вкладывать в декарбонизацию 75-80 млрд грн в год, однако ни один инвестор не станет вкладывать в это свои средства, когда власти страны звонком по телефону блокируют выплаты инвесторам их же денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора компании ДТЭК Дмитрия Сахарука на конференции Energy Freedom, организованной по поддержке посольства Великобритании.

"Если брать как пример, что мы должны вкладывать в декарбонизацию столько же, сколько должен вкладывать Евросоюз, это 1,7-1,8% от ВВП. Каждый год Украина должна вкладывать от 75 до 80 млрд грн, чтобы делать "зеленый" переход. Я думаю, что ни один инвестор не будет инвестировать такие деньги, когда по телефону могут запретить тебе платить деньги, на которые ты имеешь право", - сказал он.

Сахарук отметил, что Украина на Конференции ООН по изменению климата в Глазго пообещала пересмотреть свои обязательства по отказу от угля до 2035 года.