Дискримінація інвесторів та телефонне право закриває Україні шлях до декарбонізації, - ДТЕК

Для здійснення "зеленого" переходу Україна повинна вкладати в декарбонізацію 75-80 млрд грн на рік, проте жоден інвестор не вкладатиме в це свої кошти, коли влада країни дзвінком по телефону блокує виплати інвесторам їхніх же грошей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконавчого директора компанії ДТЕК Дмитра Сахарука на конференції Energy Freedom, організованій з підтримки посольства Великобританії.
"Якщо брати як приклад, що ми маємо вкладати в декарбонізацію стільки ж, скільки має вкладати Євросоюз, це 1,7-1,8% від ВВП. Щороку Україна має вкладати від 75 до 80 млрд грн, щоб робити "зелений" перехід. Я думаю, що жоден інвестор не інвестуватиме такі гроші, коли по телефону можуть заборонити тобі платити гроші, на які ти маєш право", - сказав він.
Сахарук зазначив, що Україна на Конференції ООН зі зміни клімату у Глазго пообіцяла переглянути свої зобов'язання щодо відмови від вугілля до 2035 року.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - "ДТЕК ВДЕ". Борг складає 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.