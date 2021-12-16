Дискриминация "ГарПоком" отдельных инвесторов создает проблемы сотрудничества с МВФ, - ЦЭВ

Он напомнил, что 12 ноября ГП "Гарантированный покупатель" направил через государственный банк АО "Ощадбанк" все полученные от НЭК "Укрэнерго" средства в размере 19,3 млрд грн для расчета с производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу. Рынок отметил положительную тенденцию в выполнении государством своих обязательств касаемо "зеленых".

Но после этого "ГарПок" совершил платежные транзакции в размере всего 16,3 млрд грн на счета производителей э/э из ВИЭ.

"Иными словами, совершил непропорциональные выплаты, и за месяц никакой транзакции не было на счет только одной компании - ДТЭК ВИЭ. То есть общая задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед ДТЭК ВИЭ составляет 4,3 млрд грн", - сказал Бужан.

По его словам, негативные последствия возможны в отношении Украины со стороны МВФ в контексте сохранения предоставления макрофинансовой помощи стране в размере 2,2 млрд долларов.

"Государство до сих пор не выполнило свои обязательства, предусмотренные программой стенд-бай для Украины, в том числе этот пункт программы МВФ: "ГП "Гарантированный покупатель" больше не будет накапливать задолженность перед производителями э/э из возобновляемых источников энергии с 2022 года и в дальнейшем" (прямая цитата Меморандума по МВФ)", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что выполнение этого пункта предусматривает полное и пропорциональное погашение задолженности перед всеми инвесторами в ВИЭ, в том числе полная выплата ДТЭК ВИЭ 4,3 млрд грн.

"В любом случае, осталось негативное впечатление после несистемного поведения власти по поводу своих обязательств", - добавил Бужан.

Эксперт ЦЭВ также сообщил о дополнительной коллизии - из-за пребывания в казне "ГарПока" лишних 4,3 млрд грн согласно налоговому законодательству Украины ему придется уплатить примерно 200 млн грн единого налога.

"Для энергетики это отрицательный внешний сигнал для будущих инвесторов, прежде всего в ВИЭ, что правила на рынке не одинаковы для всех, а поведение государства не предсказуемо", - сказал Бужан.